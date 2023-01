Defesa Civil de Itaboraí intensifica monitoramento para evitar impactos das chuvas

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil (SEMDC), intensificou o monitoramento para avaliar os impactos das chuvas que colocaram o município em estágio de atenção nos últimos dias. Por isso, é importante que, em casos de emergências, os itaboraienses entrem em contato com o órgão, através do número 199 ou (21) 97983-6943 (WhatsApp), e com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Em razão das fortes chuvas, equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), lideradas pelo prefeito Marcelo Delaroli, atuaram para identificar os locais que mais registraram chuvas no município. Vale ressaltar que as equipes técnicas estão de prontidão para identificar as principais necessidades da população.

De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil, coronel Ricardo Nunes, o município não registrou ocorrências graves por conta das chuvas.

"O nosso município ainda se encontra em estágio de atenção, por isso nossas equipes estão de prontidão para atuar em qualquer emergência. Estamos monitorando os índices das chuvas e a previsão é que continue com o tempo chuvoso para os próximos dias", destacou o coronel.

Com o auxílio de caminhões e retroescavadeiras, equipes da SEMSERP intensificaram, desde o início do verão, a desobstrução de rios e canais em bairros, como Outeiro das Pedras, Nova Cidade e Jardim Ferma, com o objetivo de reduzir o risco de desastres naturais. Vale ressaltar que é importante que a população descarte o lixo nos locais adequados e não jogue qualquer resíduo nas ruas, rios, canais e encostas.

Para receber informações sobre a possibilidade de chuvas, ventos e riscos de desastres no município, os itaboraienses contam com um canal direto com a Defesa Civil. Para se cadastrar, basta enviar um SMS (mensagem de texto) para o número 40199 e informar o Código de Endereçamento Postal (CEP). O serviço é totalmente gratuito e tem por objetivo preparar a população de forma antecipada para prevenir acidentes em decorrência de fenômenos naturais.