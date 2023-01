Modelo internacional será destaque na Unidos do Viradouro

A carioca Duda Almeida, de 26 anos, vai representar uma das faces de Rosa Maria Egipcíaca no desfile da Viradouro, que vai encerrar o espetáculo das escolas do Grupo Especial este ano na Marquês de Sapucaí.

Nascida e criada na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, a mais nova componente da vermelho e branco de Niterói tem raízes no samba: ela é neta de Fernando Luzia, um dos autores do clássico samba-enredo “A Festa do Círio de Nazaré”, que a então Unidos de São Carlos (Estácio de Sá) cantou no Carnaval de 1975 e que foi reapresentado pela própria Viradouro numa releitura em 2004.

Duda é modelo internacional e, no último ano, morou em Londres. No Reino Unido, desfilou sua beleza na passarela da badalada semana de moda da capital britânica, o que rendeu a ela outros trabalhos na Europa. Além de brilhar como modelo, a moça é atriz e influenciadora digital premiada pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pelo Instituto Zumbi dos Palmares por sua luta contra o racismo.

O convite para representar a Rosa Rainha no desfile da Viradouro foi feito pelo presidente Marcelinho Calil, a quem só conhecia através das redes sociais.

"Eu estava em Londres, quando ele me chamou. Fiquei radiante, principalmente por conta do enredo. Eu amo samba, acompanho tudo pelas redes sociais, mesmo de longe, inclusive as lives que a Viradouro fez, assisti todas. Quando voltei ao Brasil, fui logo ao barracão pra conhecer todo mundo e o projeto da escola", revela a modelo que, animada, já começou a cumprir a agenda de ensaios.

Duda costuma estar no Sambódromo para assistir aos desfiles e tem samba no pé. Já desfilou na São Clemente, na Caprichosos de Pilares, e foi rainha de bateria da Coroado de Jacarepaguá, fundada pela família dela e que desfila na Estrada Intendente Magalhães, no Campinho, na Zona Norte do Rio.