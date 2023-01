Duas mulheres são assassinadas em comunidades no Rio

Duas mulheres foram vítimas de feminicídio em diferentes comunidades do Rio de Janeiro, neste final de semana.

Segundo a Polícia Civil, no sábado (7), Helena Maria da Costa foi morta por um homem a quem deu abrigo , no Morro dos Prazeres, Zona Norte do Rio. Após receberem a informação da morte de uma mulher na Comunidade, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Prazeres, se dirigiram até o local, encontrando a idosa morta com ferimento causado "por instrumento perfuro-contundente pelo corpo". O suspeito, identificado como Rafael Ferreira, foi preso em flagrante.

No domingo (8), Carmem Dias da Silva foi assassinada pelo seu namorado, Wendel Luka da Silva Virgílio, na Rocinha, na Zona Sul. Os militares da UPP da Rocinha relataram que após uma briga do casal, Carmem foi morta pelo seu companheiro. Luke foi preso em flagrante e levado para a 11ª Delegacia de Polícia da Rocinha.