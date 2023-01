Riotur abre inscrições para selecionar 10 influenciadores digitais

A Riotur, Empresa de Turismo do município do Rio de Janeiro, abriu inscrições para o Projeto Rio Digital Influencer nessa segunda-feira (9) para seleção de 10 produtores de conteúdo para divulgar e promover a cidade do Rio. As inscrições ficam abertas até o dia 22 de janeiro de 2023.

Para participar do processo seletivo do projeto, que está na segunda edição, o candidato deve seguir a Riotur nas redes sociais; além de ter 100 mil seguidores, no mínimo, em uma rede social. O selecionado não terá nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura do Rio.

Os critérios avaliados pela comissão técnica serão : criação de conteúdo próprio; capacidade de elaborar temas e linhas editoriais sobre a cidade do RJ, divulgando-a de forma clara e atrativa; conteúdos inovadores e criativos de diversos assuntos; capacidade de gerar engajamento e interagir com o público, propondo diálogos sobre a cidade.

Os influenciadores escolhidos terão o uso exclusivo do selo do projeto em suas publicações e nas fotos do perfil. Poderão compartilhar por 1 ano os próprios conteúdos nas redes oficiais da Riotur; além de serem convidados para participarem de grandes eventos da cidade.