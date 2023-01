Policial baleado em Itaboraí, há dois meses, recebe alta do hospital

O policial militar Rodrigo Maia Rezende, de 41 anos, deixou o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na última quinta-feira, após 58 dias de internação. Antes de ir para casa, o militar fez questão de passar no Centro de Trauma e no setor de curativos para agradecer aos profissionais pelo atendimento.

"Gratidão eterna a todos os profissionais do Hospital Alberto Torres. Médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, maqueiros, farmacêuticos, nutricionistas, conservação e limpeza e pessoal administrativo. A todos o nosso muito obrigado. Vocês fazem a diferença", agradeceu a esposa do policial, Erica Farias.

Rodrigo foi baleado no abdômen durante uma operação no bairro Ampliação, em Itaboraí, no dia 9 de novembro de 2022. Socorrido por colegas, foi para o Hospital Municipal Desembargador Junior e, em seguida, transferido para o Centro de Trauma do Heat.

Em estado grave, foi levado direto para o centro cirúrgico onde passou por uma longa cirurgia de abdômen. Durante o procedimento, médicos constataram a perda de um dos rins e também fratura em uma das pernas.

Estabilizado, foi para o Centro de Tratamento Intenso (CTI), mas dias depois foi submetido a nova cirurgia e intubado. Durante todo o tratamento, que durou 58 dias, Rodrigo Rezende ficou sendo monitorado 24 horas por dia pelos médicos e enfermeiros, fez hemodiálise e fisioterapia e recebeu alta após estar clinicamente estável. O militar continuará sendo atendido no ambulatório de pós-cirurgia do Heat, unidade administrada pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado.