São Gonçalo terá feriado pelo dia do padroeiro nesta terça, 10

Hoje é ponto facultativo nas repartições públicas municipais devido ao feriado do padroeiro da cidade – São Gonçalo do Amarante - nesta terça-feira (10). O Restaurante do Povo, em Alcântara, irá funcionar normalmente hoje, mas fecha amanhã (10).

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informa que todas as unidades de urgência e emergência de saúde municipais vão funcionar, normalmente, nestes dias. O Centro de Triagem ao Coronavírus (CT), no Zé Garoto; e de dois centros de atenção psicossocial também funcionarão normalmente.

O ponto facultativo não se aplica aos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Secretaria de Conservação, que devem manter expediente normal. Também funcionarão as unidades e postos de trabalho cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou motivo de interesse público.

O funcionamento também será suspenso nos três pontos de atendimento para retirada do carnê do IPTU 2023, no Partage Shopping, no Pátio Alcântara e no posto da Secretaria de Fazenda no Arsenal .

Estarão funcionando 24h as Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia e os prontos-socorros Central e Infantil, ambos no Zé Garoto. A Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, também vai funcionar 24h.

Saúde - O Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, vai funcionar, das 8h às 18h, para testes do coronavírus e consultas para os gonçalenses sintomáticos. Vale lembrar que os gonçalenses têm que chegar uma hora antes da previsão de término da testagem.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro, telefone: 2607-5960) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três, telefone: 3606-9224) vão funcionar 24h.

Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada estarão fechadas nos dias 9 e 10. São elas: todos os postos de saúde, clínicas, PAMs, CER III, Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade, Clínica Municipal da Criança, Espaço Rosa, polos sanitários e outros Caps.

A Secretaria de Saúde informa que todas as unidades voltam a funcionar normalmente na próxima quarta-feira (11).