Prédio desaba parcialmente no Centro do Rio; morador fica ferido

Um prédio residencial na Travessa do Mosqueira, número 20, próximo aos Arcos da Lapa, desabou parcialmente durante a madrugada deste domingo (08/01), no Centro do Rio.

De acordo com o corpo de Bombeiros, um morador de 28 anos ficou ferido com a queda parcial do edifício de três andares e precisou ser levado para o Hospital Souza Aguiar, também no Centro. O homem teve escoriações leves e foi liberado após passar por cuidados médicos.

O acidente aconteceu por volta das 3h. Alguns moradores precisaram deixar o espaço, que abriga cerca de 10 famílias. Como a queda foi parcial, metade dos moradores devem voltar a viver no endereço. A Defesa Civil Municipal está no loacl.