Funcionário da Light é baleado enquanto fazia reparo em poste de comunidade no RJ - Foto: Reprodução

Na tarde desta sexta-feira (6), um funcionário da Light foi baleado enquanto fazia reparo em um poste na favela do Muquiço, em Guadalupe, Zona Norte do Rio. Ele foi atingido no tornozelo enquanto trabalhava acompanhado de um outro funcionário.

Ele foi socorrido por policiais militares, que informaram que enquanto fazia o serviço, o trabalhador foi abordado por um homem armado que, em seguida, atirou contra ele.

O funcionário foi levado para o Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo e sua condição de saúde é estável.

O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo).