Em cerimônia indígena, Gretchen faz renovação de votos com o 18º marido

Casada com o 18º marido, Esdras Souza, a cantora Gretchen realizou, na última sexta-feira (6), mais uma renovação de votos, dessa vez com uma cerimônia indígenas na Pajelança. A celebração foi realizada na Ilha do Marajó, no Pará.

Os noivos estavam vestidos de branco e também usaram um cocar. A cerimônia foi realizada por um pagé e contou com a presença de vários índios.

"Hoje foi um dia muito importante na minha vida. Como descendente de índios, sempre sonhei em casar na pajelança. Chegou esse dia. A Paje Roxita fez meu casamento na pajelança indígena do Marajó. Eu e Esdra agora estamos casados sob a benção da mata, do vento,dos espíritos da floresta,do sol e Deus. Foi lindo, emocionante e muito forte e significativo", disse Gretchen em uma postagem nas redes sociais.