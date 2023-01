Andrade, ex-jogador do Flamengo, segue internado após sofrer infarto

Internado desde o dia 29 de dezembro, quando sofreu um infarto, o ex-jogador Andrade segue no hospital, respondendo bem aos tratamentos mas sem previsão de alta.

Na véspera do incidente, Andrade havia participado do Jogo das Estrelas, comandado por Zico, no Maracanã. O caso não é tão grave, já que as veias não estão entupidas, porém através de exames, foi detectado um pequeno problema no coração, que está sendo tratado.