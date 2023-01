Gambá é flagrado comendo parte do corpo de um homem no IML do Rio - Foto: Reprodução

Em um vídeo feito no Instituto Médico Legal (IML), do Rio de Janeiro, um gambá foi flagrado andando em cima do corpo de um homem morto. Além disso, o animal também comeu parte do corpo, que estava em uma das salas do local e deveria estar preservado.

Diante das fortes imagens, a Polícia Civil se manifestou e disse estar tomando todas as providências para que esse tipo de acontecimento não se repita.

"A instituição instaurou sindicância para apurar as circunstâncias em que o animal acessou aquele ambiente. O cadáver já havia sido necropsiado e não houve qualquer prejuízo para a elaboração do laudo. Vale reforçar que todos os corpos que dão entrada no Instituto Médico Legal são tratados com respeito e que este vídeo não representa a realidade do local, se tratando de uma situação excepcional e não previsível", disse, em nota, a Polícia Civil.