Tempo seguirá instável em Maricá no fim de semana

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que o tempo permanecerá instável no município durante todo o fim de semana, dias 07 e 08/01, por causa da atuação de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre a região Sudeste. O sistema causa chuva persistente com acumulados elevados.

O município está em estágio de atenção desde às 8h15 desta sexta-feira (06/01) por causa do volume de chuvas registrado nas últimas 24 horas e da previsão de mais precipitações nas próximas horas. Equipes da Defesa Civil e da Autarquia de Serviços e Obras (Somar) estão nas ruas desde o início da madrugada fazendo vistorias e atendendo aos chamados da população. Os agentes seguem de prontidão 24h no Centro Operacional monitorando a cidade.

Os maiores acumulados de chuva, nas últimas 24 horas, foram em Ponta Negra (100,45 milímetros), Itapeba (99,9 mm) e Itaipuaçu (93 mm). De acordo com setor de meteorologia do órgão, neste sábado (07/01), o céu se mantém nublado a encoberto com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do período. Os ventos terão intensidade fraca a moderada e a temperatura pode variar com mínima de 19°C e máxima de 23°C.

Já no domingo (08/01), o céu permanecerá nublado a encoberto e com chuva fraca a moderada ao longo do período. A temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima de 24°C. As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pela população por meio dos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.