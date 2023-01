Niterói realiza reordenamento na Estrada Caetano Monteiro

O retorno que funcionava no cruzamento entre a Estrada Caetano Monteiro, na altura da Vila Progresso, com a Avenida Tomás Edison de Andrade Vieira, conhecida como Rua das Árvores, foi fechado pela NitTrans. Segundo a empresa, a mudança no trânsito niteroiense foi feita para aumentar a segurança viária dos pedestres e melhorar o fluxo de veículos na via.

A partir de agora, para ter acesso à pista sentido Largo da Batalha os motoristas deverão utilizar o retorno localizado na altura do condomínio Country Park, na própria Caetano Monteiro, número 3.618. O reordenamento foi feito após a elaboração de um estudo técnico no local, que identificou a recorrência do uso irregular do retorno.

Segundo a NitTrans, vistorias técnicas e contagem veicular mostraram que o canteiro central estava sendo mais utilizado para fazer conversões proibidas, em contramão, do que permitidas. Antes, era permitida apenas a conversão à esquerda para os motoristas que trafegavam pela Rua das Árvores e desejavam acessar a pista sentido Largo da Batalha da Caetano Monteiro.

Com o fechamento do cruzamento o semáforo da Rua das Árvores será removido e o da Estrada Caetano Monteiro passará a funcionar com acionamento por botoeira para a travessia de pedestres.