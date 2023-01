Novos casos confirmados de varíola dos macacos no Rio

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou hoje (6) 1333 novos casos de varíola dos macacos no estado.

O Rio registrou um total de 4987 casos notificados , sendo 1124 na Região Metropolitana I ( Belford Roxo, Japeri, Nilópolis, Nova Iguaçu e Seropédica ); 140 na Metropolitana II ( Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim ); 18 na Baixada Litorânea, 11 no Médio Paraíba, 7 na Região Serrana, 7 no Norte Fluminense, 3 na Baía de Ilha Grande, 2 no noroeste do estado, 1 no centro sul e 19 que moram em outro estado. Além de 332 casos sob investigação e 149 considerados casos prováveis.

No entanto, 3183 suspeitos da doença foram descartados. A maioria dos infectados pela doença são homens , correspondendo a 91,7%.

A doença é transmitida principalmente através do contato sexual, representando 35,33% dos casos confirmados. Os sintomas em geral , incluem, febre, erupção cutânea, dores no corpo, calafrio e fraqueza.

Desde o início do surto da doença , somente 5 pessoas foram a óbito.