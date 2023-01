Espetáculo das Águas Dançantes é cancelado nesta sexta-feira (06) por causa da chuva

Principal atração do Natal Iluminado de Maricá, evento será encerrado no domingo (08) com duas apresentações - Foto: Divulgação

Principal atração do Natal Iluminado de Maricá, evento será encerrado no domingo (08) com duas apresentações - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, informa que o espetáculo das Águas Dançantes teve a apresentação desta sexta-feira (06) cancelada em razão do mau tempo na cidade.

Principal atração do Natal Iluminado, o espetáculo tem mais três exibições previstas, sendo uma no sábado (07) às 21h, e duas no domingo (08), último dia de exibição, às 20h e 22 h. As datas e horários poderão sofrer alterações em caso de chuva forte.

O espetáculo das Águas Dançantes é uma atração exclusiva, criada nos moldes da cidade de Gramado (RS), com efeito tridimensional em um trecho de 180 metros de comprimento dentro da lagoa. Com auxílio de 100 bombas submersas, o espetáculo exibe movimentos com jatos de água criando efeitos de dança sincronizada com música, iluminação colorida, fogo, fogos de artifício, além de um filme natalino, que será projetado em um grande telão com referências à cidade, como os ônibus vermelhinhos e a moeda social Mumbuca.