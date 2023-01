Prefeitura de Maricá faz soltura de capivara em área de preservação ambiental no Espraiado

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável e Coordenadoria de Proteção Animal, realizaram nesta sexta-feira (06) a soltura de uma capivara na Área de Proteção Ambiental do Espraiado.

O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no dia 4 de novembro de 2022 na região central da cidade com diversos ferimentos no pescoço e abdômen. Muito debilitado, foi levado para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres, da Universidade Estácio de Sá, em Vargem Pequena, município do Rio de Janeiro, onde passou por cirurgia e ficou em observação.

Após dois meses, e já recuperada, a capivara foi trazida de volta para Maricá e a soltura foi feita no Refúgio de Vida Silvestre no Espraiado, local que conta com câmeras do projeto Monitoramento da Fauna de Maricá. As imagens e informações captadas são registradas numa base de dados sobre a Mata Atlântica, que serão disponibilizadas para pesquisas e projetos de conservação e meio ambiente.

“A área foi escolhida especialmente porque representa o habitat natural da espécie, próxima a um rio, para que a capivara se sinta mais segura e protegida. Com as câmeras do projeto, vamos poder acompanhar o deslocamento e o desenvolvimento do animal dentro da floresta”, destacou Juliana Assis, gestora do Refúgio de Vida Silvestre de Maricá.

O que fazer quando encontrar um animal silvestre?

Caso encontre um animal silvestre em área urbana, a recomendação é não afugentar ou resgatar. Para que o resgate seja feito de maneira segura para os bichos, agentes e moradores, uma equipe da Guarda Municipal deverá ser acionada pelos telefones 153 ou (21) 98609- 1516 (Disque-Seop), que funcionam.