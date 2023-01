Infestação de abelhas em poste preocupa moradores do Gradim

Os insetos se tornaram uma mancha escura no poste - Foto: Divulgação

Os insetos se tornaram uma mancha escura no poste - Foto: Divulgação

Um enxame de abelhas que ocupou um poste de luz na Rua Capitão Antônio Inácio da Silva, no Gradim, tem trazido dor de cabeça aos moradores do local.

O problema, que começou há mais de dez anos, conta a moradora Flávia Macedo, de 40 anos, piorou no último ano. O número de abelhas aumentou e elas passaram a atacar moradores e pedestres que passam pela região.

Na rua, existe um ponto de táxi e motoristas que trabalham no local relatam sofrer ataques das abelhas o tempo todo.

“Eu mesmo já fui atacado, tenho colegas que foram atacados mais de cinco, oito vezes. Pessoas que vêm realizar entrega na rua já precisaram fugir das abelhas”, explica Alexandre Sousa, de 47 anos, que é taxista no local.

A quantidade de abelhas é tanta, que os insetos se tornaram uma mancha escura no poste.

O caso já foi levado ao Corpo de Bombeiros pelos moradores, mas sem sucesso, porque, segundo lei estadual, quando as abelhas se encontram em postes de luz ou árvores próximas a fiações, a responsabilidade passa a ser da concessionária, a Enel.



"Recebemos um laudo dos bombeiros no fim do ano passado e estamos tentando resolver o problema com a concessionária desde então, mas até agora, nada", conta Flávia.

A Enel foi contatada, mas não respondeu até o fechamento da matéria.