Cultura de Maricá inicia projeto Movimento do CEU neste sábado (7)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, realiza a partir deste sábado (07) o projeto ‘Movimento do CEU’, que terá uma série de apresentações artísticas no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca.

Disponível nos finais de semana do mês de janeiro, a programação incluirá espetáculos de teatro, roda de capoeira e dança para crianças e para o público acima de 14 anos. Participam desta edição os grupos Capoeira Estilo Livre, Din Down Down, Instituto Gingas, as oficinas de Teatro do CEU e o grupo de Dança para Atores.

De acordo com o secretário de Cultura, Sady Bianchin, o projeto permite uma ampla divulgação dos trabalhos feitos pelos artistas e oficinas.

“Os equipamentos da cultura são fundamentais na formação dos artistas e das plateias. Com isso, o artista estabelece um diálogo com o público, democratiza a cultura e fortalece os laços com a comunidade. Podemos destacar que o teatro permite que as crianças, os adolescentes e os adultos desenvolvam a expressividade corporal e se expressem da forma que elas são por meio desta deslumbrante arte”, disse.

Confira a programação do Movimento do CEU:

Sábado (07/01)18h – Grupo Artístico apresenta Capoeira Estilo Livre.

Sexta-feira (13/01)14h e 15h30 – Grupo Artístico Din Down Down e o instituto Gingas apresentam a oficina Din Down Down: Girando a Roda (Capoeira de pessoas com deficiência e suas mães – mães-griô).

Sábado (14/01)19h – Projeto Oficinas de Teatro do CEU apresenta o espetáculo “A Igreja do Diabo” (classificação 14 anos).

Domingo (15/01)19h – Projeto Oficinas de Teatro do CEU apresenta o espetáculo “A Igreja do Diabo” (classificação 14 anos).

Sexta-feira (27/01)18h – Núcleo de Cultura + Colorida da Secretaria de Cultura de Maricá apresenta o espetáculo “CORES” (classificação 16 anos).

Sábado (28/01)18h e 19h30 – Núcleo de Dança para Atores apresenta o espetáculo“Nossos Espaços Vazios” (classificação 16 anos).