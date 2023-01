Shoppings em São Gonçalo promovem 'Descontaço de Verão'

O São Gonçalo Shopping e o Pátio Alcântara se uniram para a primeira grande temporada de liquidação do ano. Até 8 de janeiro, os clientes vão encontrar descontos imperdíveis em diversos setores, como vestuário, acessórios, eletrodomésticos e eletrônicos.

No Pátio Alcântara, grandes lojas como a Riachuelo, Leader e Óticas Carol oferecem produtos com mais de 50% de desconto. A ação acontece até sábado, dia 7 de janeiro. Entre os itens em destaque estão o fone de ouvido bluetooth, de R$ 149,00 por R$ 69,00 e o game stick, de R$ 549 por R$ 249,99, na loja Kbyte; a sandália Havaianas Disney, de R$ 59,99 por R$ 29,99 e sandálias infantis, de R$ 44,99 por R$ 19,99, nas Havaianas; o Kit com shampoo e condicionador Plástica dos Fios, de R$ 92,00 por R$ 59,90, na Bel Cosméticos; a sandália modelo Terra e Água, de R$ 99,99 por R$ 69,99 e o tênis Activitta, de R$ 129,99 por R$ 69,99, na Energia dos Pés.

Nos dias 7 e 8 de janeiro, sábado e domingo, o São Gonçalo Shopping receberá DJs e locutores para animar e anunciar as promoções imperdíveis das lojas do mall. No empreendimento, grandes marcas chegam a ter produtos com até 60% de desconto. O Descontaço de Verão é uma ótima oportunidade para os consumidores encontrarem as melhores ofertas.

