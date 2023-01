Dennis Carvalho tem melhora em seu quadro clínico

De acordo com o boletim médico divulgado nesta quinta (5) pelo Hospital Copa Star, no Rio, o diretor Dennis Carvalho, de 75 anos, apresentou melhora em seu quadro clínico. A nota diz que o quadro infeccioso de Dennis está controlado no momento.

Ele foi internado no dia 26 de dezembro em estado grave, após ser diagnosticado com septicemia, uma infecção generalizada do organismo.

"O quadro ainda é bastante grave, mas ele estar estável é uma boa notícia. Ele é forte e está lutando. Estamos recebendo inúmeras mensagens de amor, de força e de carinho para ele. Tenho certeza de que ele está recebendo isso tudo", afirmou na última quarta-feira, Deborah Evelyn, atriz e ex-mulher do diretor.