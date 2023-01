Morre o cantor Renatinho BokaLoka, aos 48 anos

Morreu, na noite desta quinta-feira (5), o cantor Renatinho BokaLoka, aos 48 anos, no Instituto Nacional de Cardiologia, na Zona Sul do Rio. Ele havia sido internado na noite da última quarta (4), após passar mal em um show no Bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Vogue Square. Ele foi transferido no início da noite de hoje, mas não resistiu.

"Renatinho sempre será lembrado como um dos grandes nomes do Pagode dos anos 90, fazendo história na música brasileira", diz a nota de falecimento postada nas redes sociais do empresário do cantor.

Nota de falecimento postada nas redes sociais do empresário do cantor | Foto: Divulgação

De acordo com o empresário, Renatinho começou a passar mal quando faltavam 20 minutos para o fim do show. Arlindinho Cruz chegou a subir ao palco ao lado do cantor e continuou apresentação após sua saída.

"Irmão Renatinho, descanse em paz. Estive com você há tão pouco tempo, agora. Não imaginava ser uma despedida. Você tão forte, um cara tão maneiro. Vai ficar guardado aqui suas lembranças, vai ficar guardada a sua voz", disse Arlindinho lamentando a morte do amigo.