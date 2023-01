Surfista Marcio Freire morre afogado em onda de Nazaré

Morreu nesta quinta-feira (5) o surfista brasileiro Marcio Freire, de 47 anos, após se afogar ao cair em uma das ondas da Praia do Norte, em Nazaré, Portugal.

Por volta de 16h20 (horário local), os Bombeiros Voluntários receberam um alerta para um acidente com um surfista. Marcio foi resgatado mas já chegou na areia em parada cardiorrespiratória. Mesmo com manobras de ressuscitação, o surfista não resistiu e a morte foi declarada no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Leiria. A Autoridade Marítima Nacional de Portugal confirmou a fatalidade.