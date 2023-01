Botos cinza dão show em praias do Rio

Um cardume com mais de 600 botos cinza foram flagrados passeando pela Baía de Guanabara e praias do Rio hoje (5). No grupo, havia muitas fêmeas com filhotes. Biólogos afirmam que eles vêm em busca de alimento.

Os animais passaram próximos ao litoral, passando pelas praias de Copacabana e Ipanema, indo em direção a Barra da Tijuca, na Zona oeste do Rio.

É a primeira vez, nos últimos 30 anos, que um grupo grande de botos é visto nessa região, de acordo com o Instituto Mar Urbano. Essa espécie de botos vive na Baía de Ilha Grande e no litoral de estado de São Paulo.

Segundo o Laboratório de Mamíferos Aquáticos da UERJ, esta foi uma das maiores aglomerações da espécie já vista em toda essa região.