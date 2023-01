Vocalista do "Bokaloka" está em estado grave após segundo infarto em 7 meses

O cantor Renatinho, vocalista do grupo de pagode "Bokaloka", sofreu um infarto na noite desta quarta-feira (4) durante um show no Rio de Janeiro. Este é o segundo infarto que o artista sofre em sete meses.

Em maio de 2022, o vocalista infartou na França, durante a turnê do grupo. Em Paris, o cantor foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio e passou por um procedimento para a colocada de stents, utilizado para restaurar o fluxo sanguíneo na artéria do coração.

Ontem, o artista , que é hipertenso, se sentiu mal e foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro, o seu estado de saúde é considerado grave e ele terá que passar por um procedimento, antes de ser transferido para outro hospital.