Rio entra em estágio de mobilização pela segunda vez nessa semana

O Centro de Operações Rio (COR) anunciou, no início da tarde desta quinta-feira (5), que a cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização, às 13h15, devido a quantidade de chuva esperada para as próximas horas. Na última terça-feira (3), a cidade também já tinha entrado em estágio de atenção, que é um nível acima do estágio de momento.

O Sistema Alerta Rio detectou vários núcleos de chuva com precipitação moderada na Zona Norte, principalmente em Irajá, Grande Méier e Penha. Enquanto em Grajaú, São Cristóvão e Ilha do Governador, o registro é de chuva fraca. Algumas localidades das zonas Oeste, sul e central também registraram aumento de chuva, de moderada a fraca.

Segundo a Prefeitura do Rio, todos os moradores podem se cadastrar no serviço gratuito de alertas da Defesa Civil via SMS, bastando enviar o CEP por mensagem de texto para o telefone 40199.