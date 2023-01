Jovem ferida em acidente de moto no Fonseca está em estado grave

O motorista do ônibus foi levado para a 78ª DP, no Fonseca, para prestar depoimento - Foto: Divulgação

O motorista do ônibus foi levado para a 78ª DP, no Fonseca, para prestar depoimento - Foto: Divulgação

Uma das vítimas no acidente na noite desta quarta (4), quando uma moto colidiu com um ônibus, no Fonseca, em Niterói, Monique Bezerra da Conceição, está em estado clínico grave. As informações são do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal).

O condutor da moto de onde Monique caiu, Renan Araújo Vales, de 31 anos, morreu na hora.

O acidente aconteceu na Rua Benjamin Constant, próximo à Academia Tio Sam. A rua é conhecida por registrar um grande número de acidentes, a maioria envolvendo veículos colidindo na contramão.

O motorista do ônibus foi levado à 78ªDP (Fonseca) para prestar depoimento.