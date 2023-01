Igreja Lagoinha compra casa de shows em Itaboraí

O pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha em Niterói, anunciou em um culto nesta semana que arrendou o espaço da ITA Music, que até então era a única casa de shows em Itaboraí.

Vale lembrar que Felippe Valadão, líder da Lagoinha e cunhado de André Valadão, realizou ataques à religiões de matrizes africanas na abertura do evento de comemoração do aniversário de 198 anos de Itaboraí, no início do ano passado.

À época, Valadão chamou os religiosos de matriz africana de ‘endemoniados’ e ameaçou acabar com os terreiros existentes do município. O Deputado Átila Nunes (PSD), que era o relator da CPI da Intolerância Religiosa na Alerj, chegou a entrar com uma ação no Ministério Público para que fosse investigado o uso de dinheiro público pela Prefeitura de Itaboraí na realização do evento.

A abertura de um templo religioso onde antes era uma grande casa de show aconteceu, também, em São Gonçalo em 2015, quando a maior casa de shows da cidade deu lugar à Igreja Universal.