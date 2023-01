Confira os números sorteados na Mega-Sena desta quarta (4)

O sorteio do concurso 2.551 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica, foi realizado às 20h desta quarta-feira (4). Confira os números sorteados: 01-25-29-43-46-48.

O prêmio está estimado em R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas no próximo concurso. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Realizado em São Paulo, no Espaço da Sorte, o sorteio teve transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica.