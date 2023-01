Peça Sombras no Final da Escadaria chega aos palcos da Sala Nelson - Foto: Divulgação

O espetáculo é um texto inédito, o último trabalho do escritor e dramaturgo carioca Luiz Carlos Góes (1944-2014), e é uma síntese de sua obra como escritor: parece leve, mas sob camadas ou com pequenas pistas estão a crueldade e a denúncia do comportamento humano. É uma comédia, mas também faz pensar.

A peça conta a história de uma atriz independente com um projeto teatral num Brasil que não valoriza a cultura. Ela está no palco, no segundo dia de apresentação, e, após o fracasso da estreia, se pergunta como prosseguir após o fiasco.

É um personagem chulo e vulgar, patético, como o Brasil, violentado, como o Brasil. Que mistério sombrio guarda essa mulher? Que sombras são essas no final da escadaria?

A peça fala de um feminino aniquilado e denuncia todo o aniquilamento que o feminino enfrenta em nossa sociedade até os dias de hoje, todos os abusos, inclusive e principalmente, o sexual.

Amir Haddad é um ator, professor, diretor de teatro e teatrólogo mineiro. Transitando com a mesma desenvoltura entre produções convencionais e mega espetáculos populares, é considerado uma personalidade singular no cenário do teatro brasileiro contemporâneo.

A atriz Vanessa Gerbelli é uma das veteranas de novelas da Globo e Record TV, e atualmente está se aventurando no streaming.

Serviço:

Sombras no Final da Escadaria

Data: 13, 14 e 15 de Janeiro de 2023

Horário: sexta a domingo às 20h

Duração: 1h 15min

Classificação: 18 anos

Ingressos: Gratuito, com retirada de ingressos na bilheteria da Sala Nelson a partir das 18h em cada dia de espetáculo. Sujeito à lotação.

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói