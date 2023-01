Natal Solidário arrecadou mais de uma tonelada de alimentos

O fim de ano de muitos niteroienses foi melhor por conta das doações arrecadadas durante o Natal Solidário, que é um desdobramento da Campanha Niterói Solidária. Foram 120 cestas básicas entregues para seis instituições, e 1.043kg de alimentos arrecadados durante o mês de dezembro. A Campanha já arrecadou mais de 80 toneladas de alimentos, além de produtos de limpeza, higiene e artigos de frio (campanha feita especialmente no inverno), desde a sua criação em abril de 2021.

Christa Vogel Grael coordena, de forma voluntária, a campanha desde que foi criada. A primeira-dama ressalta que as doações ajudam muitas famílias.

“Em dezembro, acompanhei as entregas de fim de ano da Campanha Niterói Solidária. A doação de cada niteroiense nos permitiu proporcionar um fim de ano mais feliz e fraterno para muitas famílias. É por isso que o ato de doar não tem preço. De todo meu coração, agradeço a cada um que tem contribuído e desejo que estejamos todos juntos em 2023, fortalecendo ainda mais a solidariedade em Niterói”.

Seis instituições foram contempladas na última entrega. Olegário José de Lira, representante do Centro Espírita Antônio Pádua (Cear), conta da importância do gesto solidário de quem doa.

“Recebi as doações do Niterói Solidária e quero reafirmar o quanto é importante esse programa porque nos ajuda muito. Temos dois projetos sociais onde ajudamos 65 idosas das comunidades e também fazemos uma sopa fraterna que distribuímos para pessoas em situação de rua. As doações complementam o nosso trabalho e precisam continuar para que possamos ajudar a quem precisa”, disse.

A Campanha Niterói Solidária contempla 22 instituições cadastradas por chamamento público e já arrecadou mais de 80 toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza nesse 1 ano e quase 9 meses, desde sua criação em 7 de abril de 2021. O trabalho começou durante a pandemia com o objetivo de ajudar famílias que não foram atendidas pelos programas sociais da Prefeitura de Niterói e que se encontravam em situação de vulnerabilidade.