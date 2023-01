Bombeiros abrem inscrições para Projeto Botinho

O Projeto Botinho, realizado pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) em parceria com o Sesc-RJ, abre inscrições nos próximos dias 9 e 10 de janeiro, das 8h às 11h para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.

O projeto, com vagas limitadas, será distribuído em 29 praias fluminense entre os dias 16 e 27 de janeiro de 2023. Serão atividades voltadas para 4 mil crianças e adolescentes durante duas semanas com exercícios físicos nas areias, instruções sobre as condições do mar, primeiros-socorros e educação ambiental e cidadania. A colônia de férias é gratuita para a garotada, visando promover interação social além de conscientizar sobre prevenção a afogamentos .

Ao final do curso, os alunos receberão um certificado de conclusão do Projeto.

Os responsáveis deverão levar os seguintes documentos para efetuar a inscrição: cópia da certidão de nascimento, cópia de comprovante de residência, uma foto colorida 3x4, atestado médico comprovando se a criança está apta a realizar as atividades físicas .

Mais informações nas redes sociais da corporação no instagram: @corpodebombeiros_rj

Locais de inscrição e de aula:

Inscrição: 1º GMar – Botafogo Av. Repórter Nestor Moreira, 11 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22290-210Aula: Praia do Flamengo (em frente ao Posto 02)

Inscrição: DBM 2/M - Piscinão de Ramos - Av. Guanabara - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, 21030-080Aula: Piscinão de Ramos (em frente ao quartel)

Inscrição: DBM 1/M - Paquetá - Praia das Moreninhas s/nº - Paquetá 20396-030Aula: Praia da Moreninha

Inscrição: 2º GMar - Barra da Tijuca - Av. Lucio Costa s/nº - Barra da Tijuca 22520-020Aula: Praia da Barra da Tijuca (Av. do Pepê, 610 - em frente ao quartel)

Inscrição: DBM 3/M - Recreio dos Bandeirantes - Av. Glaucio Gil s/nº - Recreio dos Bandeirantes 21933212Aula: Praia do Recreio (Posto 12 - Praça Tim Maia)

DBM 4/M - Barra de Guaratiba: Roberto Burle Marx s/nº - Barra de Guaratiba 23020-510Aula: Praia da Restinga (CAEX - Estrada Roberto Burle Marx, 9140)

Inscrição: 3º GMar – Copacabana: Pça Coronel Eugênio Franco 02 - Copacabana 22070-020Aula: Praia de Copacabana (Posto 06 - ao lado da Colônia de Pescadores)Aula: Posto São Conrado

Inscrição: 4º GMar – Itaipu: Estrada Francisco da Cruz Nunes s/nº - Itaipú 24340-000Aula: Praia de Itaipu (Praça Doutor Viçoso Jardim - Itaipu)Aula: Praia de Piratininga - (Av. Almirante Tamandaré, em frente ao nº 97)

Inscrição: Av. Litorânea S/N, Canto - em frente ao quiosque do Beto - Maricá, RJ.Aula: Praia de Itaipuaçu - (Av. Beira Mar, s/nº, próximo à Rua 1)

Inscrição: Av. Beira Mar, S/N, entre a Rua 01 e o Quiosque Sobre as OndasAula: Praia de Ponta Negra - (Av. Litorânea, s/ nº, Canto)

Inscrição: 5º GBM - Campos dos Goytacazes- Av. Rui Barbosa 1027 - Centro 28013-000 - Campos dos Gytacazes - RJAula: Praia de Farol de São Tomé

Inscrição: DBM 3/5 - São João da Barra: Av. Atlântica s/nº - São João da Barra 20200-000 - São João da Barra - RJAula: Praia de Atafona

Inscrição: 9º GBM - Macaé - Rua Alfredo Becker 290 - Macaé 27901-000 - Macaé - RJAula: Praia de Cavaleiros (Av. Atlântica, s/n - em frente ao Posto 2 Cavalheiro)

Inscrição: DBM 2/9 - Rio das Ostras- Avenida do Contorno Km 2 - Loteamento Atlântico 28890-000 - Rio Das Ostras - RJAula: Praia - Costa Azul (Av. Costa Azul s/n - em frente ao posto Base Costa Azul)

Inscrição: 10º GBM - Angra dos Reis: Rua Dr. José Elias Rabha, S/Nº Jardim Balneário - Angra dos Reis 23900-000Aula: Praia Grande (Estrada do Contorno / depois do Colégio Naval)

Inscrição: DBM 2/10 - Ilha Grande: Av. Beira Mar, S/Nº Ilha Grande - Rio de Janeiro 23560-000Aula: Praia do Abraão (Ilha Grande)

Inscrição: DBM 4/10 – Mangaratiba: Rodovia BR 101, KM 429 Mangaratiba - Rio de Janeiro 23860-000Aula: Praia do Saco (Av. Rio de Janeiro, Mangaratiba)

Inscrição: DBM 2/13 – Sepetiba: Praia do Recôncavo s/nº - Sepetiba 23545-300 - Rio de Janeiro - RJAula: Vila Olímpica Oscar Schimidt (Estrada do Matadouro, s/n - Santa Cruz)

Inscrição: 18º GBM - Cabo Frio: Av. Nilo Peçanha 256 - Centro 28901-970 - Cabo Frio - RJAula: Praia do Forte (Av. do Contorno - em frente à Praça das Águas)

Inscrição: Avenida Beira-mar 311, Santo Antônio ( Tamoios - Santo Antônio, Cabo Frio - RJ, 28925-540Aula: Praia de Santo Antônio (Av. Beira Mar - em frente ao posto GV)

Inscrição: DBM 1/18 - São Pedro da Aldeia: BR Amaral Peixoto KM 106 - São Pedro D'Aldeia 28940-000 - São Pedro D'Aldeia - RJAula: Praia do Centro (RJ 140, em frente à rodoviária)

Inscrição: DBM 2/18 - Armação dos Búzios: Rua das Flores s/nº - Manguinhos 28950-000 - Armação dos Búsios - RJAula: Praia de Geribá (Praia de Geribá, canto direito)

Inscrição: 19º GBM - Ilha do Governador: Estrada do Galeão s/nº - Ilha do Governador 21940-010 - Rio de Janeiro - RJAula: Praia da Bica

Inscrição: 26º GBM – Paraty: Av. Roberto Silveira S/Nº Est. Bananal - Paraty 23970-000 - RJAula: Praia do Pontal (Av. Orlando Carpinelli, Pontal, Paraty)

Inscrição: DBM 1/26 – Mambucaba: Rua Espírito Santo, 02 Vila Residencial - Mambucaba 23908-000 - RJAula: Praia de Mambucaba (Av. Brasil, s/n, Vila Residencial de Mambucaba, em frente ao posto de guarda-vidas)

Inscrição: 27º GBM – Araruama: RJ 124 KM 36 - Rio do Limão 28970-000 - Araruama - RJAula: Praia Seca (Av. Colombo, 1798 - Praia do Dentinho, Praia Seca)

Inscrição: DBM 1/27 – Saquarema: BR Amaral Peixoto KM 72 - Bacaxá 27730-731 - Saquarema - RJAula: Praia da Vila (Av. Ministro Salgado Filho, 148 - Praia da Vila, Saquarema)