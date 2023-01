Delegado Avelino da Costa Lima Filho morre em Niterói

Além da Delegacia de Cambuci, Avelino também já esteve à frente de outras DPs da região, no Noroeste Fluminense - Foto: Reprodução/Google Maps

O delegado da Polícia Civil Avelino da Costa Lima Filho, titular da 142ª DP (Cambuci), faleceu na manhã desta quarta-feira (04/01), em Niterói. De acordo com informações da imprensa local, ele morreu vítima de uma embolia, provocada por uma complicação do quadro de trombose.

Os relatos contam que o delegado passou mal há alguns dias em sua residência, no município de Niterói, e precisou ser internado em uma unidade de saúde da região. Ele estava no hospital desde então e acabou não resistindo ao problema de saúde.

Avelino era conhecido entre as delegacias do Noroeste Fluminense. Antes de comandar a DP de Cambuci, ele já havia passado pelas unidades de Itaperuna (143ª DP), Bom Jesus de Itabapoana (144ª DP)e São José do Alto (155ª DP).