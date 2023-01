Adolescente de 13 anos morre afogada na Praia da Barra

Uma adolescente de 13 anos, identificada como Pamela Vitória de Oliveira, morreu afogada nesta terça-feira (3) na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Ela morava em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e estava indo à Praia da Barra com os irmãos pela primeira vez. Ela entrou no mar durante a noite e não conhecia o local. As informações foram divulgadas pelo O DIA.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca foram acionados às 20h para o socorro da jovem, na altura do posto 1 da praia. Além dos bombeiros, outras pessoas tentaram realizar socorros e Pamela saiu da água ainda com vida, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra, em estado grave.

A direção do Hospital Lourenço Jorge, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), informou que a vítima já chegou em óbito na unidade de saúde.

De acordo com uma prima da vítima, a família aguarda a liberação do corpo pelo hospital. Não há informações sobre o velório.