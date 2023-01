Governo planeja anistia a endividados no consignado do Auxílio Brasil

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil foi aprovado em junho do ano passado e regulamentado meses depois, em outubro - Foto: Divulgação/Agência Brasil

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil foi aprovado em junho do ano passado e regulamentado meses depois, em outubro - Foto: Divulgação/Agência Brasil

O governo federal está estudando a possibilidade de perdoar as dívidas dos beneficiários do Auxílio Brasil que fizeram empréstimo consignado no ano passado, informa O Estado de S. Paulo.

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, confirmou ao jornal que o assunto tem sido debatido e que a expectativa é que haja a criação de um programa mais amplo de renegociação de dívidas.

“Tem uma proposta de anistia para os endividados. Ainda não é possível dizer [os detalhes] porque há aspectos legais que envolvem um banco”, explicou.

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil foi aprovado em junho do ano passado e regulamentado meses depois, em outubro.

O governo federal ainda não se pronunciou se haverá manutenção do consignado na atual gestão.

Em outubro do ano passado, os empréstimos somavam cerca de R$ 5 bilhões em outubro, de acordo com dados do Banco Central (BC).



Como funciona

O crédito consignado é um empréstimo que permite aos beneficiários do Auxílio Brasil terem descontadas de seus benefícios as parcelas dos empréstimos contratados em instituições financeiras cadastradas no Ministério da Cidadania.

As parcelas são descontadas todos os meses diretamente do benefício, a juros mais baixos.