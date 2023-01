Prefeitura vai disponibilizar 40 vans para transporte escolar em SG

Os preparativos para o ano letivo de 2023 continuam sendo prioridade neste mês de janeiro na Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo. Para garantir o conforto e a segurança dos alunos no trajeto até as escolas, os 34 ônibus escolares estão passando por intensas reformas que englobam pintura, higienização, troca de peças, manutenção nos elevadores de acessibilidade, nos pneus e em toda a parte mecânica. Além dos ônibus, em 2023, a Prefeitura também disponibilizará 40 vans para o transporte de alunos com deficiência.

A atual gestão, ao assumir, encontrou os ônibus escolares sem condições de uso e iniciou processo de licitação para recuperar os veículos. Em 2022, foram colocados à disposição dos alunos de 15 escolas municipais, de acordo com a determinação do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), que exige o transporte escolar para alunos que estudam em escolas que ficam nas áreas rurais das cidades.

Vendo a necessidade do município, no mesmo ano, a Secretaria conseguiu ampliar o número de rotas para 34, atendendo também as escolas que são de difícil acesso para o transporte público comum. Para o próximo ano letivo, São Gonçalo também fará o transporte de alunos com deficiência, com vans equipadas e acessíveis, garantindo a mobilidade e assiduidade dos estudantes.

“Estamos reformando toda a nossa frota e adquirindo novos veículos para entregar o melhor transporte escolar para os nossos alunos. A preocupação da Secretaria é que o aluno consiga chegar até a escola de forma segura e confortável. Todos os nossos ônibus estão passando por manutenção para que, em fevereiro, eles estejam em pleno funcionamento, atendendo a comunidade escolar que necessita deste transporte”, afirmou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.