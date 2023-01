Mel Maia compartilha 'perrengue chique' em lancha que ficou presa no mar

A atriz Mel Maia compartilhou em seu Instagram, na tarde desta terça-feira (3), um "perrengue chique" durante um passeio de lancha com amigos. De acordo com ela, a embarcação parou em alto-mar e todo mundo começou a passar mal, por causa das ondas que estavam agitadas.

Gente, 'perrengue chique'! A lancha parou, a gente tá preso no meio do mar, em alto-mar. As ondas estão muito grandes. Tá todo mundo vomitando. Eu estou rindo de nervoso... Ninguém consegue ficar em pé. Eu tô enjoada! Que perrengue", disse a atriz em vídeo compartilhado nos stories do Instagram.

Antes do "perrengue chique", ela já havia compartilhado com seus seguidores diversos momentos do passeio. Mel estava em um barco com cerca de 30 pessoas. Alguns minutos depois dos stories em que contou que a lancha tinha parado, a artista atualizou seus seguidores e os tranquilizou, dizendo que todos estavam bem.

”Todo mundo achou que ia morrer... A gente estava em alto-mar, as ondas estavam imensas. Tiveram que vir dois barcos salvar a gente", contou a atriz. "Vocês não têm noção. Para pular de um barco para o outro foi muito díficil porque as ondas estavam muito grandes", completou ela, garantindo que já estavam todos são e salvos, em terra firme.