Porto da Pedra retoma ensaios de quadra na próxima quinta-feira (5)

A Unidos do Porto da Pedra convoca a sua comunidade para o primeiro ensaio de quadra de 2023. O treino, que terá a presença de todos os segmentos da escola, acontecerá na próxima quinta (5), a partir das 20 horas, na Travessa João Silva, 84, Porto da Pedra, com entrada gratuita.

O evento contará com a participação da Escola de Samba Império de Araribóia, vice campeã do grupo B, em Niterói, que irá homenagear o tigre de São Gonçalo com o enredo : "No Reino da fantasia, o tigre se consagra Imperial e comemora 45 anos de folia".

No carnaval de 2023, o Tigre levará para a Marquês de Sapucaí o enredo: "A Invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne", desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e do enredista Diego Araújo.

A vermelha e branca de São Gonçalo será a quinta escola a desfilar no sábado de carnaval, 18 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.