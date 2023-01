Rio entra em estágio de atenção com temporal

Depois do segundo dia seguido de recorde de calor no Rio de Janeiro, com máxima de 37,1 graus, em São Cristóvão, e sensação térmica de 46,8, em Santa Cruz, nesta terça-feira (3), a cidade entrou em estágio de atenção devido ao forte temporal que foi registrado no município.

O Centro de Operações da prefeitura informou que houveram quedas de árvores no Centro, na Rua Ulysses Guimarães (altura do Clube dos Servidores), na Avenida República do Chile, na Avenida Rodrigues Alves, na Avenida Marechal Floriano e na Avenida Presidente Vargas.

Na Cidade Nova, a chuva e forte ventania derrubaram o toldo de um bar próximo a Avenida Presidente Vargas. Para esta quarta-feira (4), a previsão é de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento na parte da tarde.