Paola Carosella anuncia seu novo programa, 'Alma de Cozinheira', no canal GNT - Foto: Reprodução

Paola Carosella anuncia seu novo programa, 'Alma de Cozinheira', no canal GNT - Foto: Reprodução

A ex-jurada do "MasterChef Brasil", Paola Carosella, anunciou nesta terça-feira (3), que irá comandar um novo programa no GNT, como apresentadora. O "Alma de Cozinheira", que será uma mistura de culinária e entrevistas, está previsto para estrear no primeiro semestre deste ano.

"É uma grande surpresa! Esse ano eu faço parte, com muita honra e alegria, da família GNT. Ainda no primeiro semestre vou estrear um programa lindo. Só o nome já é belíssimo: o programa vai se chamar Alma de Cozinheira. A minha alma", disse Carosella em vídeo publicado no Instagram.

Além dessa novidade, Paola Carosella também estará na TV aberta como jurada do reality show "Minha mãe cozinha melhor que a sua", ao lado do chef João Diamante. O programa será apresentado por Leandro Hassum e será composto por três duplas formadas por mães e filhos, sendo que uma das pessoas da dupla precisa ser uma personalidade. Na dinâmica, o filho vai ter que cozinhar enquanto a mãe vai dando apenas algumas orientações

"Estou feliz e empolgada para este projeto! E feliz de voltar à TV e ainda mais na Globo. Adorei a ideia do programa: é entretenimento, é leve e ainda tem mães e filhos na cozinha. Vou dar sempre o melhor de mim", celebrou a Chef.