Somente ingressos para a arquibancada no Sambódromo

A Liga Independente das Escolas de Samba ( LIESA ), anunciou hoje (3) , que restam somente os ingressos para as arquibancadas para assistir ao desfile das escolas de samba ,no Sambódromo.

A venda dos ingressos , pela internet, para o Carnaval 2023 começou há um mês. As frisas e os camarotes para os dias de desfile, foram esgotados. Restam somente as arquibancadas com disponibilidade para todos os dias e em todos os setores. Para a compra dos ingressos, basta acessar a página do evento.

Dependendo do setor, os preços variam de R$80,00 ( meia ) a R$ 300,00, acrescida da taxa de 10% de serviço. O pagamento pode ser feito por PIX ou cartão de crédito.

De acordo com a Liesa, a quantidade de compra de ingressos por pessoa por dia de desfile é de até 4 ingressos ( inteira) ou 3 ingressos ( inteira ) e 1 (meia). Porém , para o desfile das campeãs no sábado, pode comprar até 10 ingressos ( inteira) ou 9 ( inteira ) e 1 (meia) por CPF.

Os ensaios técnicos começam no próximo dia 14 e a entrada é gratuita. Serão 4 finais de semana de treinos, antes do Carnaval, para as escolas da Série Ouro : Lins Imperial, Estácio de Sá e Inocentes de Belford Roxo. E 6 domingos de ensaio técnico para o Grupo Especial : Império Serrano , campeã de 2022 , e Paraíso do Tuiuti.

Os ensaios de ruas recomeçam nessa semana, com o Império Serrano.

A escola " Reizinho de Madureira" ensaia na próxima terça , a partir das 20h, no Parque Madureira. A escola vai homenagear o cantor e compositor Arlindo Cruz.