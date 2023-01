Universo oferece oficinas práticas de graça durante as férias

A Universo (Universidade Salgado de Oliveira) de Niterói irá trazer, no mês de janeiro, uma boa oportunidade para quem quer começar 2023 expandindo suas áreas de conhecimento. A faculdade vai oferecer uma série de oficinas gratuitas e abertas à comunidade entre os dias 9 e 31 de janeiro.

Os cursos práticos introduzem aos participantes os estudos nas áreas da fisioterapia, nutrição, biomedicina e odontologia. "Foi um projeto que a universidade fez para proporcionar aos alunos e à comunidade uma vivência do que é um ambiente universitário. Nós teremos preceptores aqui, que farão atividades práticas", explica o diretor geral do Campus Niterói, Anderson Freire, de 47 anos.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site da Universo, na aba Extensão/eventos. Os cursos são gratuitos; apenas aos participantes que quiserem expedir um certificado pelas aulas, será cobrada uma taxa de R$10. Interessados podem entrar em contato com a Universo através do telefone 0800 2572 722.