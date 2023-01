Policlínica de Itaipu é invadida, furtada e não funciona nesta terça

A Policlínica Regional de Itaipu, em Niterói, precisou ficar fechada nesta terça-feira (3) após ser invadida, furtada e vandalizada durante a madrugada.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói os criminosos furtaram aparelhos de celular, de glicemia e repetidores de Wifi da Policlínica. Ainda de acordo com a Secretaria, a polícia foi acionada e já realizou perícia no local.

Além de furtar os objetos da unidade, os autores do crime ainda arrombaram as portas e jogaram diversos materiais de uso diário no chão, fazendo com que a Policlínica tivesse de ficar fechada para manutenção.

A secretaria informou ainda que está tomando todas as providências necessárias para a reativação da unidade o mais rápido possível.