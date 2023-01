Prefeitura do Rio troca nome de importante avenida em homenagem a Pelé

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou, nesta terça-feira (3), no Twitter, a troca do nome da Avenida Radial Oeste para Avenida Pelé em homenagem ao rei do futebol. A via foi escolhida em razão de circundar o estádio do Maracanã, onde o jogador disputou importantes partidas ao longo de sua carreira.

O prefeito abriu uma enquete para perguntar ao público qual seria o melhor nome para a via: Avenida Pelé ou Avenida Rei Pelé? Quase 20 mil seguidores já tinham votado até às 13h30.

Amanhã (4) será publicado o Decreto com alteração do nome da via, em homenagem ao maior ídolo de futebol do mundo.