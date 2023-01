Caminhão com carga de arroz tomba na BR-101 e congestiona via no sentido São Gonçalo

Um caminhão que transportava arroz tombou na BR-101, na altura da Avenida do Contorno, por volta das 7h desta terça-feira (3), e congestionou a via no sentido São Gonçalo. O motorista ficou preso nas ferragens mas foi socorrido para o Hospital estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

O caminhão se chocou de frente contra a mureta lateral da via, no sentido Espírito Santo, fazendo com que a carreta virasse. Parte da carga caiu na via e chegou a ser saqueada.

O motorista estava consciente e teve ferimentos leves, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que o levou para o Heal.

Segundo a concessionária que administra a via, estão interditadas as faixas central e da esquerda no sentido São Gonçalo e a faixa da esquerda no sentido Rio.