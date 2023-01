Provas do Enem 2023 serão aplicadas em 5 e 12 de novembro

Resultados do exame saem no ano que vem - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta segunda-feira (2).

As inscrições devem ser realizadas na página do participante entre os dias 8 e 19 de maio.

Confira o cronograma:

- Inscrições: 8 a 19 de maio

- Provas: 5 e 12 de novembro

- Divulgação do gabarito: 24 de novembro

- Resultados: 16 de janeiro de 2024

Já o Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), que é realizado dentro das unidades prisionais ou socioeducativas, será aplicado nos dias 12 e 13 de dezembro. As inscrições estarão abertas de 9 a 27 de outubro.

Confira o cronograma:

- Inscrições: 9 a 27 de outubro

- Provas: 12 e 13 de dezembro

- Divulgação do gabarito: 27 de dezembro

- Resultados: 16 de janeiro de 2024

O edital com as datas de todas as etapas de realização do exame será publicado posteriormente.