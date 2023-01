Prefeitura de Maricá inicia projeto 'Escuta inclusiva'

Projeto faz parte do programa Psicovida - Foto: Divulgação/Anselmo Mourão

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, inicia a partir desta terça-feira (03) o projeto “Escuta inclusiva”, que vai oferecer apoio emergencial emocional de forma gratuita, a todos que necessitarem do serviço, por meio de chamadas de voz ou de vídeo, sob total sigilo. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelos telefones (21) 96734 -7809 e (21) 97116- 9511.

“Estamos implementando mais uma oferta de serviço vinculado ao Psicovida. A Secretaria de Políticas Inclusivas presta este auxílio aos munícipes, entendendo que a base emocional adequada pode ser fator preponderante no objetivo da inclusão social. As pessoas ficam abatidas por perderem seus empregos, suas moradias, seus relacionamentos familiares, por evadir do espaço escolar ou por outras vulnerabilidades e ter quem os escute e quem faça uma intervenção adequada, profissional e qualificada de cunho psicológico é fundamental”, disse o secretário de Políticas Inclusivas, Clauder Peres.

O projeto faz parte do programa Psicovida, que oferece atendimentos psicossociais com ênfase no trabalho da psicologia e realiza, em média, 200 atendimentos por mês. O programa funciona como uma rede de apoio psicológico e social, atendendo pessoas das mais variadas faixas etárias.