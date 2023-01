Pelé será sepultado nesta terça-feira (03) em Santos

Cinco dias após o anúncio de sua morte, Pelé será enterrado nesta terça-feira (03) em Santos, onde ele queria. Antes do sepultamento em um mausoléu no Memorial Necrópole Ecumênica, considerado o maior cemitério vertical do mundo, o corpo de Edson Arantes do Nascimento segue em um cortejo pelas ruas da cidade, uma última homenagem ao Rei do Futebol.

Hoje, a fila para se despedir do Rei Pelé chegou a 1km por volta das 6h. Os cantores Mano Brown, líder da banda de rap Os Racionais MC, e Supla, estavam entre as celebridades que aproveitaram a madrugada desta terça-feira (3) para se despedir do Rei. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também compareceu para prestar homenagem às 9h, antes do fim da cerimônia.

Desde a manhã de ontem (02), milhares de fãs e admiradores, além de familiares, amigos e autoridades brasileiras e internacionais, passaram pelo gramado da Vila Belmiro, estádio onde Pelé fez história com a camisa 10 do Santos Futebol Clube, para se despedir do tricampeão mundial pela Seleção Brasileira.

De acordo com a assessoria do Santos, pelo menos 150 mil pessoas passaram pelo local, até as 5h desta terça, para se despedir do Rei do Futebol, que morreu em decorrência de complicações de um câncer no cólon.