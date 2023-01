José Múcio assume o Ministério da Defesa do Governo Lula

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, participou, nesta segunda-feira (02.01), da cerimônia de transmissão de cargo, em solenidade realizada no Ministério da Defesa que contou com a participação de ministros, ex-ministros, parlamentares, presidentes e ministros dos tribunais e oficiais da Marinha, Exército e Aeronáutica.

Em seu discurso, José Múcio agradeceu a acolhida que recebeu de todos os militares e civis que que integram a pasta, classificando-a como “respeitosa e cordial”, citando o comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, o comandante do Exército, general Júlio Cesar de Arruda, e o comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar, Marcelo Damasceno.

“Com esse espírito de colaboração e absoluto respeito às instituições e tradições militares, aliado à consciência da relevância e da autoridade do cargo que assumo, ratifico meu compromisso de servir ao país, às Forças Armadas e ao povo brasileiro”, afirmou o ministro.

Ao general Laerte de Souza Santos, Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, coube a missão de dar as boas-vindas ao novo ministro. Na sequência, o general, o mais antigo membro do Conselho da Ordem do Mérito da Defesa, agraciou José Múcio com a Ordem do Mérito da Defesa, como manifestação de acolhimento à mais alta autoridade no ministério.

José Múcio afirmou que assume o Ministério da Defesa pautado por dois sentimentos. O primeiro deles é a gratidão pela confiança depositada nele pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “O segundo sentimento é de responsabilidade pela condução equilibrada do espírito conciliador, cooperativo e agregador que vejo permear todas as relações profissionais e pessoais no âmbito desse ministério e das Forças Armadas que o integram”, ressaltou o ministro.

“Esses atributos me fazem ter a convicção de que juntos, de forma harmoniosa, fraterna e leal, poderemos dar continuidade, enaltecer e aprimorar os inestimáveis serviços que as Forças Armadas têm prestado ao Estado e à sociedade. Chego com humildade, com profundo respeito à cultura e às tradições militares e com um compromisso sincero de me dedicar diuturnamente a contribuir para o cumprimento das missões institucionais da Marinha, do Exército, da Força Aérea e do Estado Maior Conjunto”, continuou.

José Múcio adiantou que seu foco será fortalecer as ações do Ministério da Defesa e que irá atuar para ampliar as estruturas e as relações com outros setores. “Cuidarei prioritariamente dos programas e projetos estratégicos conduzidos por esta pasta e pelas três Forças. Procurarei igualmente incrementar o intercâmbio das estruturas militares com a base industrial de defesa brasileira e com o meio acadêmico, de modo a estimular a evolução técnica, tecnológica, científica e comercial e, com isso, contribuir para o desenvolvimento nacional e para assegurar a permanência do país nos patamares que hoje ocupa nos círculos internacionais de que participa”, frisou o ministro.

“Estou ciente de que as estruturas orgânicas desta pasta devem se aliar e manter perfeita sintonia com as Forças Armadas. Assim, estimularei para que Estado Maior Conjunto das Forças Armadas e a Secretaria Geral permaneçam em constante interação e se relacionem de forma harmoniosa, de forma a aprimorar a atuação e a coordenação superior do ministério em relação aos comandos militares”, prosseguiu José Múcio.

Ao final, o ministro conclamou a todos, militares e civis, a trabalharem juntos pela construção de um país “mais justo, mais próspero e mais feliz”.

Perfil

Ex-ministro do TCU, José Múcio já foi ministro do presidente Lula, ocupando a pasta da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República entre 2007 e 2009. Em 2009, renunciou como deputado para se tornar ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Em 2018, foi eleito presidente do TCU, para um mandato de um ano.

Nascido no Recife (PE), em 1948, José Múcio é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica de Pernambuco em 1971. Foi vice-prefeito de Rio Formoso (PE) entre 1976 e 1982 e prefeito da mesma cidade entre 1982 e 1983. Também ocupou o cargo de presidente da então estatal Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) em 1983, de secretário dos Transportes, Comunicação e Energia do Estado de Pernambuco entre 1983 e 1986, e de Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente de Pernambuco de 1997 a 1998. Foi eleito como deputado federal para mandatos entre 1991 e 2011.