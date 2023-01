Neymar e seus "parças" exibem tatuagens que formam a palavra 'amigos'

Durante o Reveillon, Neymar e seus cinco fiéis escudeiros, Jota Amancio, Cris Guedes, Gil Cebola, Gustavo Almeida e Guilherme Pitta exibiram as tatuagens que fizeram juntos em 2017, em Barcelona, antes de Neymar se mudar para Paris.

Cada um deles desenhou uma peça de quebra-cabeça no braço, que juntas foram a palavra 'amigos'. Os "parças" de Neymar são amigos do jogador desde a época em que ele morava em Santos, no litoral paulista.