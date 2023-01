Réveillon em Maricá: Prefeitura registra 39 multas de trânsito e 12 salvamentos nas praias durante o fim de semana

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucional (Seop), registrou 39 multas de trânsito, a maioria por estacionamento irregular, durante o serviço para o réveillon 2023 na cidade. A ação resultou na remoção de quatro veículos para o depósito municipal. Os bairros do Centro e Cordeirinho registraram a maioria das ocorrências. Além disso, foram feitos 17 flagrantes de infrações ambientais, a maioria cometida por banhistas que faziam churrasco nas praias e lagoas, o que é proibido.

Para celebrar a chegada de 2023, a Prefeitura de Maricá promoveu uma grande festa com 15 minutos de queima de fogos nas orlas de Araçatiba, São José do Imbassaí, Parque Nanci, Guaratiba, Ponta Negra, Cordeirinho, Barra de Maricá, Jacaroá e Itaipuaçu. Milhares de pessoas acompanharam o espetáculo da virada, que contou com 18 atrações musicais e DJs para animar o público. De acordo com a Secretaria de Turismo e o Maricá Convention & Visitors Bureau, a taxa de ocupação dos hotéis e pousadas da cidade ficou em 87%, dos quais 48% com lotação máxima.

"Tivemos um feedback extremamente positivo para a cidade. Este ano contamos com nove pontos espalhados por Maricá atendendo a toda a população. Nossos hotéis e pousadas chegaram próximos à lotação máxima. Conseguimos trazer para Maricá uma queima de fogos com menos ruído, o que possibilitou o bem estar dos animais, autistas e pessoas com hipersensibilidade a sons tão estridentes. Estamos muito felizes pelo resultado após tanto trabalho e dedicação”, destacou o secretário de Turismo Robson Dutra.

A Guarda Municipal esteve presente em todos os nove pontos de festa e também em Santa Paula, Bambuí e nos dois terminais rodoviários (Centro e Itaipuaçu), com 177 agentes e 26 viaturas. A chuva prevista para o fim de semana não se confirmou e, com o tempo firme e uma procura maior pelas praias, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil realizou 12 salvamentos nos postos da orla. Equipes do Grupamento de Prevenção e Salvamento Aquático e do Suporte Avançado de Prevenção e Resgate realizaram 4.000 ações preventivas, entre orientações a banhistas para evitar afogamentos e sobre as áreas de correnteza nas praias, patrulhamento lagunas e de prevenção a incêndios em vegetação rasteira.

Ao final das celebrações, equipes da autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar) iniciaram a limpeza das áreas onde houve concentração de pessoas. No total, foram coletadas 700 toneladas de resíduos sólidos ao longo do fim de semana.

Mais de 1.200 profissionais atuaram na virada



Os eventos contaram com mais de 1.200 profissionais de diversos órgãos da Prefeitura, como agentes de limpeza e conservação da Somar, guardas municipais, orientadores de trânsito, fiscais de posturas, guarda-vidas, além de policiais militares e equipes da produção de eventos e turismo. A operação foi pensada para que maricaenses e turistas pudessem curtir o final de ano na cidade com segurança e tranquilidade.